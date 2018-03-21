Очередная сомнительная "шутка" от клиента зафиксирована в службе заказа одной из городских фирм такси, сообщает DEITA.RU.

Так, горожанин вызвал автомобиль с улица Сахалинской до Парижа. Правда, не до того самого, а до одноименного села в Челябинской области. Расстояние до конечной точки более 7 тысяч километров.





Заказчик утверждает, что вместе с ним ехать планируют лошадь и крокодил, которые нуждаются в особых условиях транспортировки. Дальнейшая судьба странного вызова остается неизвестной.

Василий Кучин

Фото: Безумный Владивосток VK