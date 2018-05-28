ДТП с участием такси произошло в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску

Водитель автомобиля Toyota Prius, поворачивая на парковку магазина, перепутал педали и врезался в стену здания. В результате аварии никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

В отношении водителя такси составлен административный материал по факту отказа от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Таисия Масина