Завораживающие виды курильских островов, уникальная природа – настоящий рай для путешественников и любителей активного отдыха. Впечатления, которые получают туристы от посещения Курильских островов, останутся на всю жизнь.





Кунашир - самый южный остров Большой Курильской гряды, 123 км в длину и шириной 4 километра - настоящее царство вулканов. Только действующих здесь четыре - Менделеева (886 м), Головнина (541 м), Руруй (1485 м) и знаменитый Тятя, высотой 1819 метров - наивысшая «точка» и символ острова.





На острове очень много горячих источников вулканического происхождения, в которых можно купаться круглый год. Очаровывает путешественников кальдера вулкана Головнина, где раскинулись два озера – Горячее и Кипящее. Это уникальное место и одна из главных достопримечательностей Южных Курил: озеро Кипящее не зря носит такое название: внезапно со дна может «ударить» кипящая пароводяная струя - впечатляющее зрелище для туристов.





Еще одна из «визитных карточек» острова – мыс Столбчатый, который образовался в результате излива лавы в толщу воды. Так, на берегу Охотского моря появились эти величественные базальтовые столбы – высокие ребристые «стены».





Много здесь необычных и притягательных мест отдыха, таких как Горячий Пляж, который пользуется популярностью туристов.Также Кунашир богат рыбой и морскими деликатесами - моллюсками, крабами.





В заповеднике «Курильский» обитает 84 вида животных, занесённых в Красную книгу России – такого разнообразия и богатства больше нет нигде в стране!

Итуруп не случайно называет остров кипящих озер и спящих вулканов, еще несколько водопадов (высота некоторых достигает до 50 метров),10 крупных озер (Изумрудное, Лопастное, Доброе, Касатка) и многое другое, что манит туристов.





Итак, вулканы - из 20 почти половина – действующие: 9 «живых» и какие названия, только прислушайтесь - Иван Грозный (1159 м), Богдан Хмельницкий (1585 м), Меньший Брат(562 м), Кудрявый (986 м), Баранского (1134 м), Кудрявый (986 м), Чирип (1589 м)… Абсолютный рекордсмен по высоте - вершина вулкана Стокап, которая достигает 1634 метров. Вулкан Богдан Хмельницкий низвергается прямо в открытый океан, а водопад Илья Муромец, который находится на полуострове Медвежий - самый высокий в России - 141 метр!





Залив Львиная пасть, очертания которого напоминают «разорванное» кольцо, раскинулся в юго-западной части Итурупа. У входа в бухту – скалистый остров –кажется, что на берегу спит лев, а два выступающие в море мыса прозвали Клык и Челюсть. Скала – чертов палец – одно из главных мест «фотоохоты» путешественников, так же, как и лавовые скалы и фумаролы — трещины или отверстия, которые встречаются на склонах и у подножий вулканов. Из отверстий выделяются газы, которые, по словам знатоков, направляются прямиком из магмы.





И все это – Итуруп. А какие здесь потрясающие по своей красоте закаты и захватывающие дух пейзажи. Тот, кто хоть раз побывал на Курилах - запомнит это путешествие навсегда. Ведь в России такого больше нет нигде. Курильские острова – место, где сбываются мечты.





Инна Эстрина