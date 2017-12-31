Как рассказал пользователь популярного паблика dpskontrol_125rus в социальной сети Instagram, в одном из владивостокских кафе китайской кухни был замечен таракан, сообщает «Deita.ru».

Как утверждает пользователь, кафе находится на Океанском проспекте. «Зашли с парнем покушать, как увидели это чудо (таракана), сбежали от туда в ужасе», - рассказывает жительница Владивостока.

«Там так вкусно готовят, что даже тараканы там обедают», - иронично замечает комментатор.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что видео таракана, бодро ползающего в отдел готовой продукции известного гипермаркета, появилось в популярном паблике в соцсети.

Дмитрий Санников