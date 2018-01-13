Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко оценил работу мэра Владивостока Виталия Веркеенко на встрече с руководителями приморских СМИ, сообщает «Deita.ru».

Разговор зашел о взаимоотношениях главы региона с руководителями муниципалитетов. По мнению Андрея Тарасенко: «Человек же должен сам на своем месте быть, работать, выполнять свои обязанности. У меня отношение ко всем нормально: работаешь – отношение хорошее, не работаешь, вот, как в Хасанском районе, решил людей подразнить – попросил написать заявление, человек написал и ушел. Так нельзя с людьми поступать и делать такие вещи. Поэтому кто будет эксперименты ставить на своем народе, того будем просить уходить.

Напомним, что глава Хасанского района Сергей Овчинников оставил свой пост в конце декабря прошлого года. Сам Овчинников заявил, что уходит по собственному желанию, но при этом возглавит штаб по подготовке президентских выборов в Хасанском районе.

Предварительную оценку от главы региона получил и мэр Владивостока Виталий Веркеенко, единогласно избранный депутатами Думы Владивостока. «Пришел мэр хороший, нормальный. Я старался максимально не вмешиваться в процесс, не приходить ни на какие голосования. Народ должен был сам выбрать человека. Значит, достоин, если проголосовали 100-процентно, все. Пока в работе себя он зарекомендовал хорошо, нормальная работа. Шанс у него есть», - подчеркнул Андрей Тарасенко.

Дмитрий Санников, Влада Золотова