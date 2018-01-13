Заводы по нефтепеработке и производству газомоторного топлива появятся в Приморье. Об этом заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с руководителями приморских СМИ, сообщает «Deita.ru».

По словам Андрея Тарасенко, высокие цены на топливо в Приморском крае связаны с ценовой политикой поставщиков из других регионов страны. «Мы будем создавать у себя нефтеперерабатывающий завод в Яковлевском районе. Там есть труба, близость подхода и уже договоренность, кто этот НПЗ будет строить, - заявил журналистам врио губернатора Приморья.

Для создания альтернативы бензину, глава региона предлагает переход общественного транспорта на газомоторное топливо. «Я подписал соглашение с газовщиками о строительстве завода, он в течение 8 месяцев будет построен в районе Уссурийска. Он позволит сжиженный газ использовать в машинах. Попробуем его перевести на автобусное сообщение, чтобы удешевить затраты», - подчеркнул Андрей Тарасенко.

Есть у врио губернатора Приморья и планы по добыче в крае собственной нефти. «У нас нефть есть. Мы будем проводить доразведку. У нас есть запас около 60 миллионов тонн, то есть нам как раз миллион тонн будет достаточно, чтобы контролировать у себя здесь цену, держать её стабильной и выходить на посевную и уборочную кампанию с определенной ценой дизельного топлива», - заявил Андрей Тарасенко.

Дмитрий Санников, Влада Золотова