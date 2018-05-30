Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил главную задачу краевой власти – поднятие качества жизни каждого приморца, сообщает DEITA.RU.

Об этом руководитель региона заявил во время представления отчета о работе краевой администрации за 2017 год на очередном заседании Законодательного Собрания. «Самая главная наша задача на сегодняшний день – поднять качество жизни каждого приморца. Над этим и будем работать», – сказал Андрей Тарасенко.

По информации главы Приморья, в рейтинге качества жизни населения в России Приморский край занял 48 место из 85 регионов и четвертое место среди регионов Дальнего Востока.

Это стало возможным благодаря комплексной работе по созданию новых производств и рабочих мест, улучшения жизни на селе, повышения качества услуг ЖКХ, так и строительства социальной инфраструктуры, развития сфер образования и здравоохранения.

Важнейшее направление деятельности Администрации Приморья – сохранение мер социальной поддержки жителей края. В настоящее время различные социальные выплаты получают более 700 тысяч человек. Это более 35% всего населения Приморья.

Предполагается, что по итогам его реализации к 2020 году в крае среднедушевые денежные доходы населения составят более 41,5 тысячи рублей, численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума не превысит 11,5%.

Глава Приморья также подчеркнул, что необходимо улучшать демографическую ситуацию. По словам Андрея Тарасенко, это можно сделать за счет расширения комплекса региональных мер по поддержке семей с детьми, решения проблемы доступного жилья для молодых специалистов, создания комфортных условий жизни в крае.

«Отмечу, что на меры социальной поддержки семьям с детьми в 2018 году в бюджете Приморского края предусмотрено более 3,5 миллиардов рублей. В том числе, на ежемесячные денежные выплаты семьям, в которых родился первый ребенок», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Дмитрий Санников