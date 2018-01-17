Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в среду, 17 января, проведет рабочий день в Ханкайском муниципальном районе, сообщили DEITA.RU в АПК.

В планах главы региона – осмотр производственных площадок крупного животноводческого комплекса компании «Грин Агро» в селе Алексеевка, посещение цеха по переработке сои, риса и гречихи.

Кроме того, Андрей Тарасенко намерен посетить школу №3 в селе Камень-Рыболов, проинспектировать состояние моста через реку Мельгуновка, побывать на пункте пропуска «Турий Рог» и провести совещание по вопрсу развития пограничных переходов в Приморье.

Руководитель края проведёт приём граждан и двустороннюю встречу с главой Ханкайского района, а также встретится с предпринимателями и депутатами муниципалитета.

Михаил Грач