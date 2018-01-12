В Приморье будет создаваться система, при которой край перестанет быть зависим от топлива, привозимого из других регионов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 12 января, на встрече с главными редакторами и журналистами приморских СМИ, информирует Deita.ru со ссылкой на АПК.

Андрей Тарасенко отметил, что в Приморье 496 котельных и оборудованы они плохо. При этом большинство котельных работают на мазуте, который в России сегодня производят всего четыре завода. Соответственно регион сильно зависит от поставщиков и цен, которые они устанавливают.

«Выводы сделаны. К следующему отопительному сезону будем менять структуру работы. Себестоимость топлива в крае можно и нужно уменьшать. Сейчас же главное, что запасы топлива мы имеем на 45 суток. В пути – топливо еще на 90 суток», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Глава региона добавил, что среди мер по снижению стоимости топлива – разработка собственного угольного месторождения в Приморье, перевод ряда котельных с мазута на уголь и газ. А также – привлечение инвесторов в сферу ЖКХ.

Михаил Грач