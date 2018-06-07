Глава Приморья Андрей Тарасенко сегодня, 7 июня, на встрече с представителями муниципальных СМИ в рамках Дальневосточного МедиаСаммита рассказал о том, как в Приморье будут бороться с пожарами, сообщает DEITA.RU.



По словам Тарасенко, пожары являются одной из главных бед Приморского края. На сегодняшний день часть полномочий по тушению лежит на муниципалитетах, часть - на крае, часть полномочий федеральная.

«Но работаем при тушении, в основном, своими, краевыми силами. Главная причина пожаров – люди, когда огонь идет с полей из-за сельхозпалов, или от поджогов сборщиков шишки», – сказал Тарасенко.



По его словам, борьба с пожарами и их профилактику проводят поэтапно. Так, например, решили проблему со сборщиками шишек – уже идут аукционы на аренду лесных площадей для заготовки дикоросов. Таким образом, у участков появляется хозяин, который и будет отвечать за противопожарное состояние. При этом для жителей, конечно, доступ в лес никто не закрывает, для собственных нужд можно заготавливать орех.

«Откорректировали бюджет, приступаем к закупке гусеничных пожарных машин с водовозками – они эффективны для тушения пожаров в лесу. А в районах, чтобы не позволять огню приходить к жилым домам и оперативно тушить возгорания, работаем с подведением скважин воды. В общем, выстроили "дорожную карту", по которой нужно двигаться, чтобы уменьшить риски», – отметил Андрей Тарасенко.

По словам Тарасенко, на селе решают и кадровые проблемы с пожарными. Специалистов для работы на пожарных машинах уже начали направлять на обучение.

Ирина Петрова