Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсудил на встрече с руководителями СМИ перспективы развития региона, сообщает «Deita.ru».

Недоволен Андрей Тарасенко торговыми наценками в приморской розничной сети. «Молоко от производителей выходит рублей по 40 максимум, а на прилавках магазинов оно по 70 и выше. Это их наценка, их рентабельность. Тут все очень просто – либо мы договариваемся, либо открываем свою краевую сеть, в которой у фермеров будет возможность выдавать свою продукцию, минуя ретейлеров», - заявил глава региона.

Местный агропромышленный комплекс краевая власть намерена развивать различными путями. В том числе и с помощью замены перевалки угля в порту Находки на деятельность по погрузке продукции агропромышленного комплекса. Будет изменена структура грузооборота и во владивостокских рыбном и морском торговом порту. «До конца января будет подписано соглашение с руководством рыбного порта во Владивостоке, согласно которому порт начнёт «уходить» от угля. Нужно сделать рыбную биржу, современный холодильник, создать рынок. Сегодня рыбаки не заходят во Владивосток - нет для этого условий», - отметил Андрей Тарасенко.





Структурные изменения ожидают и топливно-энергетический комплекс региона. В Приморье будет создаваться система, при которой край перестанет быть зависим от топлива, привозимого из других регионов. Андрей Тарасенко отметил, что в Приморье 496 котельных и оборудованы они плохо. При этом большинство котельных работают на мазуте, который в России сегодня производят всего четыре завода. Соответственно регион сильно зависит от поставщиков и цен, которые они устанавливают. Глава региона добавил, что среди мер по снижению стоимости топлива – разработка собственного угольного месторождения в Приморье, перевод ряда котельных с мазута на уголь и газ. А также – привлечение инвесторов в сферу ЖКХ.

Намерена краевая власть и разрабатывать собственные нефтяные месторождения. Появятся в Приморье и заводы по нефтепеработке и производству газомоторного топлива. По словам Андрея Тарасенко, высокие цены на топливо в Приморском крае связаны с ценовой политикой поставщиков из других регионов страны. «Мы будем создавать у себя нефтеперерабатывающий завод в Яковлевском районе. Там есть труба, близость подхода и уже договоренность, кто этот НПЗ будет строить, - заявил журналистам врио губернатора Приморья. Для создания альтернативы бензину, глава региона предлагает переход общественного транспорта на газомоторное топливо. «Я подписал соглашение с газовщиками о строительстве завода, он в течение 8 месяцев будет построен в районе Уссурийска. Он позволит сжиженный газ использовать в машинах. Попробуем его перевести на автобусное сообщение, чтобы удешевить затраты», - подчеркнул Андрей Тарасенко.

В социальной сфере администрация края намерена привлекать в города и районы приморья молодых врачей и педагогов. По итогам поездок в районы края глава региона сделал для себя вывод о том, что молодых специалистов в больницах практически нет. Вместе с тем, Андрей Тарасенко сообщил журналистам, что по результатам его переговоров с заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец достигнута договоренность о том, что в Приморском крае будет отрабатываться схема распределения молодых специалистов. На краевые власти ляжет обязанность обеспечения их жильем и работой, которой в Приморье много.

Затронули на встрече и проблемы профессиональных спортивных клубов Приморья – футбольного «Луча-Энергии» и хоккейного «Адмирала». По словам Андрея Тарасенко, острые вопросы в «Луче-Энергии» удалось снять. "Начали с «Адмиралом» наводить порядок. Выгоняем всех иностранцев. Выгнали, остались два канадца, которые просто болеют, спрятались, на бюллетене сидят, не могут заявление написать. Но считанные дни остались, и у нас будут одни россияне. Такого не будет, как в китайском «Куньлунь», где одни американцы, канадцы и финны», - сказал Андрей Тарасенко.

Дмитрий Санников

