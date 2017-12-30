В прокуратуру Приморского края обратились жители поселка Сибирцево, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Их удивили полученные квитанции, в которых тариф на холодную воду повысился с 31 до 91 рубля за кубометр. Такое повышение оказалось незаконным, так как тарифы может регулировать только специальный департамент, но никак не органы местного самоуправления или гарантирующие организации.

В связи с этим прокуратура предприняла комплекс мер реагирования по восстановлению жилищных прав граждан.

Также жители поселка возмущены отключением холодной воды ежедневно с 06 часов до 10 часов и с 17 часов до 21 часа. Этот вопрос также был решен вынесением предостережения директору МКУ «СХУ СГП» о недопустимости нарушений закона при предоставлении услуг по холодному водоснабжению на территории городского поселения.

На данный момент прокуратура держит на контроле ситуацию с фактическим устранением нарушений закона и восстановлением прав граждан.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жители Приморья получили странные квитанции за электричество.

Таисия Масина







