Пыльца, тополиный пух, пыль, цветение деревьев.. Все это означает не только наступление тепла, но и сезона аллергий. Заведующая аллерго-респираторным центром Владивостока Татьяна Ситдикова в рамках пресс-конференции, посвященной аллергическим реакциям рассказала, какими заболеваниями чаще всего страдают приморцы, что всегда должно лежать в домашней аптечке, чтобы быстро локализовать недуг, и есть ли вероятность человеку полностью излечиться от аллергии, сообщает DEITA RU.

Татьяна Сергеевна, что такое аллергия и как ее самостоятельно выявить?

Аллергия – это термин, введенный австрийским педиатром Клеменсом фон Пирке в начале прошлого века после того как он обнаружил, что у разных людей некоторые вещества вызывают совершенно разные реакции. Сегодня человеку не нужно заниматься самолечением, можно сразу обратиться к специалисту. К тому же, в нашем веке аллергию научились правильно диагностировать, и что не менее важно - научились с ней бороться.

Много ли приморцев страдает от этого недуга?

Статистика говорит, что количество аллергиков в нашем регионе неуклонно растет ежегодно – на сегодняшний день это каждый третий житель края. Самые «горячие» месяцы у нас - с мая по сентябрь и, как правило, люди страдают бронхиальной астмой, повышенной чувствительностью к пыльце растений, пыли и бытового клеща.

Татьяна Сергеевна, расскажите о вашем центре, чем он занимается, какие специалисты у вас работают и как туда попасть.

Наш аллерго-респираторный центр расположен на Спортивной, 10 во Владивостоке. Мы занимаемся предотвращением развития у приморцев множества болезней, в том числе, диабета и ревматических патологий и тому подобных. В штате у нас работает одновременно 6 аллергологов. В день они принимают около 120 человек, у половины из которых в результате удается диагностировать аллергию.

Как попасть к вам на прием? Нужно иметь при себе направление или достаточно полиса ОМС?

На сегодняшний день на консультацию к аллергологу в респираторный центр можно попасть только при наличии явного аллергического заболевания. То есть, если ваши симптомы подтверждают аллергию, то можно обратиться самостоятельно к нам только с полисом ОМС. Медицинская помощь оказывается в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края на 2013 — 2020 годы".Также мы оказываем неотложную помощь, наши специалисты выезжают на вызов в экстренных случаях.

Есть ли какая-то профилактика аллергии?

Приморье расположено в муссонном климате, летом у нас большая влажность. Для наших жителей характерно заболевание бронхиальной астмой, повышенная чувствительность к пыльце амброзий и полыни. Для того, чтобы снизить повышение чувствительности организма к воздействию раздражителей, вызывающее аллергическую реакцию, нужно оградить себя от контакта с аллергенами. Хочу еще добавить, что даже если у одного из родителей есть аллергические патологии, то не исключено проявление заболевания у ребенка, поэтому для таких детей мы рекомендуем грудное вскармливание до года жизни.

Лечится ли аллергия или люди страдают ею всю жизнь?

Если аллергик получает адекватную базисную терапию, то чувствует себя хорошо. Например, при астме человек может отказаться от медикаментов и ингаляторов, но только по рекомендации и под наблюдением его лечащего врача. Все зависит от состояния иммунной системы. Бывает, что после 17 лет астма тяжело не протекает. Важный фактор – здоровый образ жизни. Избавиться от аллергии как таковой полностью – нельзя, но можно сделать ее симптомы практически незаметными.

Какие вы можете дать общие советы тем, кто страдает от аллергии?

Тем, кого беспокоят бытовые аллергены, из квартиры нужно убирать любые ковровые покрытия и мягкие игрушки. Стоит отходить от перьевых подушек, если в них обитает пылевой клещ. Важно также, что после стирки белье нужно вывешивать на улице, а после сушки обязательно прогладить. Ну и стирать постельное белье надо хотя бы раз в неделю.