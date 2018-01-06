Тела двух мужчин обнаружены в одном из кафе в бухте Лазурной, сообщает «Deita.ru».

Их нашли в подсобном помещении. Личности погибших уже установлены. Это граждане Узбекистана 40 и 54 лет. По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай - мужчины скончались, надышавшись угарным газом от небольшой печки.

На данный момент по факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что два трупа случайно нашли на плавбазе в Приморье.

Таисия Масина