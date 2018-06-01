Владивосток − Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, 3 июня примет участие в масштабном городском мероприятии «AUTO'САЛОН – 2018». Компания организует лауж-зону на центральной площади Владивостока и предложит гостям автомобильного праздника протестировать скорость мобильного интернета с помощью очков виртуальной реальности, сообщает DEITA.RU.

В лаунж-зоне Tele2 можно будет отдохнуть на мягких пуфах, зарядить гаджет и посмотреть шоу-программу. Для гостей праздника оператор подготовил специальное предложение. Консультанты помогут выбрать выгодный тарифный план линейки «Мой Tele2» и красивый номер телефона.

Новые абоненты оператора получат уникальную возможность пользоваться бесплатным безлимитным трафиком в сети LTE до конца лета. Оценить скорость 4G-интернета Tele2 гости мероприятия смогут с помощью очков виртуальной реальности, посмотрев в режиме онлайн увлекательные и реалистичные видеоролики.

«AUTO'САЛОН – 2018» − ежегодная масштабная автомобильная шоу-ярмарка во Владивостоке. В ней участвует ведущие автодилеры, страховые и федеральные компании. В программе мероприятия краш-шоу, тест-драйвы и мастер-классы.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Tele2 всегда с большим удовольствием поддерживает городские мероприятия, где мы можем напрямую пообщаться с абонентами. На празднике автолюбителей мы предложим пройти мобильный тест-драйв и оценить скорость нашего 4G-интернета. Мы также готовы рассказать всем желающим о новых пакетах для интернета и общения, а также подарить заряд положительных эмоций всем участникам праздника».

Екатерина Лапкина