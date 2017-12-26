26 Декабрь 2017, 11:05
Телефонных спамеров усмирят новым законом
Источник изображения: «Deita.ru»
Новый закон запретил анонимную рассылку сообщений и звонки со скрытых номеров, сообщает Deita.ru.
Новые меры призваны помочь в борьбе с терроризмом. Но в первую очередь они защитят от назойливых спамеров и телефонных мошенников.
Закон обязует передавать в неизменном виде абонентский номер инициатора сообщения, выделенный данному абоненту на основании договора об оказании услуг связи.
За нарушение закона о рекламе назойливые спамеры могут заплатить штраф до 500 тысяч рублей.
Михаил Грач