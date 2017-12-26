Новый закон запретил анонимную рассылку сообщений и звонки со скрытых номеров, сообщает Deita.ru.

Новые меры призваны помочь в борьбе с терроризмом. Но в первую очередь они защитят от назойливых спамеров и телефонных мошенников.



Закон обязует передавать в неизменном виде абонентский номер инициатора сообщения, выделенный данному абоненту на основании договора об оказании услуг связи.

За нарушение закона о рекламе назойливые спамеры могут заплатить штраф до 500 тысяч рублей.

Михаил Грач