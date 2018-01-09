Неизвестный мужчина предупредил полицию о готовящемся террористическом акте во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов он представился членом запрещенной в РФ террористической организации и заявил, что собирается взорвать жилой дом на Пихтовой, 71.

"Террориста" задержали достаточно быстро - им оказался 26-летний, ранее судимый житель названного дома. При осмотре в его квартире взрывных устройств не нашли.

Сейчас за свои "шалости" злоумышленник ответит по все строгости закона - за ложный вызов спецслужб на него уже составлен административный протокол, а за сообщение о готовящемся взрыве он выплатит крупный штраф.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что президент Путин подписал новый закон, касающийся телефонных террористов.

Таисия Масина