Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ, сообщает Deita.ru.

Компания просит признать недействующим приказ ФСБ. Речь идет о документе, утверждающем процедуру предоставления данных в ФСБ организаторами распространения информации в интернете.

Заявителем является Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Ответчиком является ФСБ России.

редставлять Telegram в Верховном суде будет адвокат международной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев.

Михаил Грач