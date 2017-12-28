28 Декабрь 2017, 12:05
Telegram даст бой ФСБ
Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ, сообщает Deita.ru.
Компания просит признать недействующим приказ ФСБ. Речь идет о документе, утверждающем процедуру предоставления данных в ФСБ организаторами распространения информации в интернете.
Заявителем является Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Ответчиком является ФСБ России.
редставлять Telegram в Верховном суде будет адвокат международной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев.
Михаил Грач