Роскомнадзор планирует внедрить новые технические решения для блокировки Telegram, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава Роскомнадзора Александр Жаров во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На данный момент ведомство отказалось от идеи заблокировать подсети и приступило к точечным блокировкам.

По словам Жарова, эта мера необходима для того, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойную работу добропорядочным ресурсам.

Блокировка Telegram будет проходить еще «достаточное время». На данный момент Google приостановил предоставление IP-адресов Telegram.

Екатерина Лапкина