Накануне в пруду одного из садоводческих товариществ вблизи Хабаровска утонул мужчина, сообщает DEITA.RU.

Как пишут местные СМИ, погибший пришел устраиваться на работу сторожем в садовое общество, однако потенциальные наниматели предложили ему сначала вымыться в пруду. Это предложение было связано в первую очередь с запахом, который исходил от человека.

Мужчина некогда попал в трудную жизненную ситуацию и некоторое время проживал в реабилитационном центре для бездомных.

Вскоре его тело нашли на мелководье.

По предварительной причине, мужчине стало плохо от жары, он упал в воду и захлебнулся.

Екатерина Лапкина