В Анучинском районе Приморья обнаружили тело пропавшего ребенка, об этом DEITA.RU сообщили в СК РФ по Приморскому краю.





Напомним, вчера, 30 мая, стало известно, что в селе Пухово Анучинского района из своего дома на улице Школьной в неизвестном направлении ушел 10-летний мальчик. Ребенок домой не вернулся.





По факту безвестного отсутствия мальчика возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".





В ходе проведения следственно-оперативных действий тело ребенка обнаружено с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями тела. По подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний местный житель.





В настоящее время на месте работают следователи, допрашиваются свидетели, проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.





Расследование уголовного дела продолжается.

Ирина Петрова