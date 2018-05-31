Следственный комитет

В Анучинском районе Приморья обнаружили тело пропавшего ребенка, об этом DEITA.RU сообщили в СК РФ по Приморскому краю.


Напомним, вчера, 30 мая, стало известно, что в селе Пухово Анучинского района из своего дома на улице Школьной  в неизвестном направлении ушел 10-летний мальчик. Ребенок домой не вернулся.


По факту безвестного отсутствия  мальчика возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".


В ходе проведения следственно-оперативных действий тело ребенка обнаружено с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями тела. По подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний местный житель.


В настоящее время на месте работают следователи,  допрашиваются свидетели,  проводится  осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.


Расследование уголовного дела продолжается.

Ирина Петрова 