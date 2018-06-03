В Еврейской автономии следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в озере, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по ЕАО.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления области Алина Афанасьева, в первой половине дня 2 июня дежурному следователю поступило сообщение о том, что во время купания в озере Зеленом в селе Валдгейм утонул 14-летний мальчик.

В результате проверочных мероприятий поступившая информация подтвердилась. Процессуальная проверка продолжается.

Напомним, во вторник, 29 мая, 13-летний мальчик утонул в Биробиджане. Он вместе с друзьями после школы отправился купаться на озеро, расположенное в карьере в районе улицы Красноармейской. Через некоторое время друзья обнаружили подростка в воде без движения.

Екатерина Лапкина