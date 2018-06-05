В США разработали и сняли фильм, на сюжет которого зритель может повлиять в режиме реального времени при помощи прибора отслеживания мозговой активности, сообщает DEITA RU.

Каждый из нас хотя бы раз мечтал, чтобы во время просмотра фильма любое действие, которое придет нам на ум, выполнил персонаж киноленты. Чтобы герои не совершали очевидных проколов и ошибок в структуре фильма, зритель теперь сможет корректировать их поступки силой своей мысли.

В 2019 году режиссер Ричард Ремчерн планирует выпустить в свет короткометражный научно-популярный фильм The Moment длиной около 30 минут, сюжет которого перенесет нас в недалекое будущее, где специальные нейросистемы получат контроль над мыслями людей. Никаких других подробностей не известно, потому что, по утверждению разработчиков, остальные события в фильме будут контролироваться и полностью зависеть от фантазии и настроения зрителя. Можно будет скорректировать жанр фильма, саундтрек, темп повествования и сам монтаж. Сам режиссер утверждает, что для картины было отснято более триллиона различных разветвлений и вариаций сюжета.

Осуществить задуманное можно будет с помощью стандартного шлема, который зритель наденет на голову, а электроэнцефалограммы зафиксируют активность мозга. Причем, стоимость такого гаджета не будет превышать 100 долларов.

Стоит отметить, что от совместного просмотра придется отказаться – такие фильмы рассчитаны на одного зрителя, потому что варианты развития сюжета у людей разные, программа при такой ситуации может дать сбой.

Александр Морозов, разработчик и организатор фестивалей робототехники по всей России: «Если действительно, в ближайшее время такая технология массово станет доступна для всех, то это будет новая революция в индустрии кино. Страшно представить, насколько она изменится с приходом таких фильмов, но в любом случае – это интересный проект, который сможет вывести современное кинопроизводство из кризисного состояния».

Максим Низкодубов