Сегодня, 7 января, погода в Приморье ожидается теплая, без осадков, об этом Deita.ru сообщили в Примгидромете.

Ночь во Владивостоке прошла без осадков. Ветер умеренный, северный, 6–11 метров в секунду. Температура воздуха выхолодилась до 13 градусов мороза. В дневные часы ситуация изменится. Ветер поменяет свое направление. Преимущественно ветер ожидается восточный и юго-восточный. Скорость его сохранится прежней. Воздух прогреется до 4–6 градусов ниже нуля.

На территории края ночь выдалась морозной, но без осадков. В горных районах региона температура воздуха опустилась до 30 градусов мороза, в южных районах и на побережье относительно тепло — 7–12 градусов мороза. В целом, в крае температурный фон составил минус 15–20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

Днем воздух прогреется до 8–13 градусов мороза. В южный районах — до минус 2–3 градусов. Ветер изменит свое направление. Со скоростью 6–11 метров в секунду будет дуть с юга и юго-запада.

Екатерина Лапкина