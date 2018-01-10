Сегодня, 9 января, на железнодорожном переезде в Арсеньеве произошла авария с участием тепловоза, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал популярный паблик в Instagram.

По словам очевидцев, тепловоз снёс жигули, водитель которого надеялся проскочить на красный цвет семафора. От удара чудо советского автопрома отлетело в столб, расположенный возле путей.

Информации о состоянии водителя Жигулей на данный момент ничего не известно.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что 4 января на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги) водитель легкового автомобиля Toyota Mark II выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения порожнего грузового поезда и столкнулся с 3-й секцией локомотива.

Екатерина Лапкина