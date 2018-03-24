На юге Франции захватили заложников, сообщает DEITA.RU.

Некий мужчина удерживает людей в магазине во французской коммуне Треб. Как пишет РИА ФАН, власти Франции уже назвали происходящее терактом. Сколько человек находятся в заложниках, пока не сообщается. Однако известно, что один человек погиб.

Преступник заявил, что является сторонником запрещенной в России террористической организации ИГ. По данным местных СМИ это же мужчина ранее пытался совершить наезд на четверых полицейских, открыв по ним огонь.

Таисия Масина