24 Март 2018, 01:20
Теракт произошел во Франции, есть жертвы
Источник изображения: «Deita.ru»
На юге Франции захватили заложников, сообщает DEITA.RU.
Некий мужчина удерживает людей в магазине во французской коммуне Треб. Как пишет РИА ФАН, власти Франции уже назвали происходящее терактом. Сколько человек находятся в заложниках, пока не сообщается. Однако известно, что один человек погиб.
Преступник заявил, что является сторонником запрещенной в России террористической организации ИГ. По данным местных СМИ это же мужчина ранее пытался совершить наезд на четверых полицейских, открыв по ним огонь.
Таисия Масина