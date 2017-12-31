В департаменте охотничьего надзора Приморского края, Центре «Амурский тигр» и WWF России продолжают следить за путешествием тигра Владика, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе «Амурского тигра».

Сигнал ошейника с GPS-модулем, которым тигр был оснащен при выпуске в дикую природу, работает устойчиво, поэтому специалистам удается отслеживать буквально каждый шаг хищника.

«Владик, после того, как буквально сбежал с юго-запада Приморья и устремился на север, стал успокаиваться в своих устремлениях бесконечно путешествовать. Сначала он стал «кружить» по Черниговскому, Яковлевскому, Михайловскому и Анучинскому районам. Затем стал проявлять поведение тигра, который нашёл свой участок и, казалось бы, к Новому году наконец-то обретёт свой дом. Но не тут-то было… Владик, снова идёт на север, при этом всё дальше отдаляясь на запад от хребта Сихотэ-Алинь. Тигр легко преодолевает автодороги и максимально близко проходит от населенных пунктов, но никогда отпечатки его лап не отмечались в их пределах и, ни одно домашнее животное не пострадало. При этом тигр регулярно питается дикими животными. Как - будто Владик «говорит» нам, что тигры могут легко жить рядом с людьми, к сожалению не все люди могут жить рядом с тиграми», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Важно, что тигр по-прежнему сторонится людей и прокладывает свой маршрут, минуя населенные пункты, а также старательно не использует дороги, а только их пересекает.

«Наблюдение показало, что тигр не опасен. Его поведение по отношению к людям, адекватно, он их попросту сторонится. Однако, мы находимся на стороже и внимательно следим за его передвижениями. В случае приближения тигра к населенному пункту, на место прибудет оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора, которая примет меры», - комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Наблюдение за Владиком показало, что тигр периодически, примерно раз в неделю, добывает крупных животных для питания. А потом какое-то время находится в импровизированной столовой. Такое поведение, как отмечают специалисты, присуще здоровому самцу амурского тигра. Проверяются и кластеры тигра Владика. Это дает специалистам информацию о том, на кого охотится «путешественник». И если осенью Владик предпочитал лакомиться медведем, то сейчас на его «столе» преобладает кабан.

«Пока тигр Владик нас радует. Хотя, в свое время давал повод для беспокойства, когда практически вернулся на юго – запад Приморья. Сейчас он эффективно отслеживается специальными службами и дет огромное количество уникальной научной информации, которая позволит совершенно иначе взглянуть на тигров, их распространение, участки. Поэтому мы с большим интересом продолжаем следить за передвижениями Владика», - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Свое путешествие Владик начал с национального парка Бикин, где, после курса реабилитации, был выпущен в мае 2017 года. После чего, хищник проделал огромный путь с севера на юго-запад Приморского края. Где, к удивлению специалистов, сделал почетный круг по бассейну реки Кедровки и, развернувшись на 180 градусов, пошел обратно в центральную часть Сихотэ-Алиня.

Работа по разрешению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о жизни тигра Владика. Этот загадочный хищник свою известность приобрел в середине октября. После длительной реабилитации Владик был выпущен в дикую природу 15 мая этого года.

Дмитрий Санников