Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» вернулся во Владивосток после дальнего похода, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

На торжественной церемонии встречи присутствовали представители командования ТОФ, военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских и общественных организаций.

Напомним, что отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года. Основной целью похода стало демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

За время похода корабли ТОФ зашли в порты 8 государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Сингапура, Китая, провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В течение нескольких дней военные моряки Тихоокеанского флота гостили в военно-морской базе Усун, где совместно с военнослужащими ВМС НОАК провели ряд совместных спортивных состязаний. Российская делегация военных моряков нанесла визиты вежливости к командованию военно-морской базы Китая. Для российских моряков были организованы автобусные экскурсии по историческим местам и культурным достопримечательностям Шанхая.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что в походе моряков-тихоокеанцев поздравил Дед Мороз.

Дмитрий Санников