28 Май 2018, 02:38
Тихоокеанские морпехи стали «ударными»
Источник изображения: ВВО по Тихоокеанскому флоту
Двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота присвоено звание «ударных», сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы ВВО по ТОФ.
Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения
пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, приказом министра обороны
Российской Федерации звание "ударных" присвоено двум подразделениям
батальона отдельной бригады морской пехоты войск и сил
на северо-востоке России
Статус «ударных» соединений присваивается наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, воздушно-десантным и десантно-штурмовым подразделениям, а также подразделениям морской пехоты.
Дмитрий Санников