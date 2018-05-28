Двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота присвоено звание «ударных», сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы ВВО по ТОФ.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, приказом министра обороны Российской Федерации звание "ударных" присвоено двум подразделениям батальона отдельной бригады морской пехоты войск и сил на северо-востоке России



Статус «ударных» соединений присваивается наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, воздушно-десантным и десантно-штурмовым подразделениям, а также подразделениям морской пехоты.

Дмитрий Санников