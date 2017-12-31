Известный рэпер Тимати поздравил подписчиков своего Instagram на фоне своего автомобиля, украшенного в автомобильной тематике, сообщает Deita.ru.

В честь Нового года российский репер украсил машину цветными гирляндами, которые переливаются всеми цветами радуги.

Видео быстро распространилось по сети. Его опубликовали многие популярные паблики Instagram. Так, приморцы увидели шикарный автомобиль. Его оформление вызвало бурное обсуждение. Многие благодарили Тимати за поздравления. «Спасибо за настроение!», «Поднимает настроение», Креативит, а вообще красиво придумал, и правда праздник к нам приходит», — пишут комментаторы.

Также пользователи отметили, что Тимати своим уникальным дизайном нарушает Правила дорожного движения. «Нарушает ПДД», «Насколько я помню, за это грозит лишение водительского удостоверения, с конфискацией огоньков, не соответствующих ГОСТу», — отметили подписчики паблика.

Согласно ПДД спереди автомобиля допускаются огни только белого, оранжевого или желтого цвета, сзади - красного или оранжевого. Соответственно, если разноцветную гирлянду с синими огнями будет видно сзади или спереди, то Правила дорожного движения, действительно, будут нарушены.

Екатерина Лапкина