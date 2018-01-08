Перед Новым годом в Москве спецслужбы сорвали передел сфер влияния между группировками воров в законе Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиз). Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на«Прайм Крайм».

По предварительным данным, «яблоком раздора» между криминальными авторитетами стали три московских рынка. Как отмечает ИА, Гули поднял «в ружье» до семи сотен бойцов, после чего получил предложение встретиться и решить вопрос узким кругом. Однако встречу прервали полицейские.

Теперь Азизу грозят неприятности — после вмешательства в разборки стражей порядка ему как минимум придется подтвердить титул вора в законе.



Михаил Грач