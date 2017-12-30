Предстоящей ночью в 4 часа утра начнется небольшой снег во Владивостоке, об этом Deita.ru сообщили в Примгидромете.

МЧС Приморья экстренно передала информацию о том, что в связи с выходом циклона к Приморскому краю уже через несколько часов начнется снег и гололед, местами метель. Штормовое предупреждение объявлено на 31 декабря и 1 января.

По уточненным расчетам циклон, прошедшей ночью зародившийся на севере Желтого моря, утром 31 декабря выйдет на запад Японского моря и далее будет смещаться на восток к Сангарскому проливу над его центральной частью.

31 декабря и 1 января в южной половине края ожидается снег, на юге и юго-востоке местами сильный с количеством 6-19 миллиметров за 12 часов и менее. В северной половине пройдет небольшой и умеренный снег. Ожидаются гололедные явления, местами метель при ветре 11-16 метров в секунду, на побережье порывами до 25 метров в секунде

Во Владивостоке во второй половине ночи 31 декабря начнётся небольшой снег, днём временами умеренный снег. Общее количество осадков возможно около 6–10 миллиметров. Метель. На дорогах гололедица, днём снежный накат.

Екатерина Лапкина