Согласно совместному исследованию сервиса онлайн-займов «Робот Займер» и БКИ «Эквифакс», 35,8% заемщиков микрофинансовых организаций хотя бы один раз в жизни проверяли свою кредитную историю, сообщает DEITA.RU.

По результатам исследования, 64,2% заемщиков МФО никогда не запрашивали свою кредитную историю в БКИ. 16,7% опрошенных сообщили, что проверяли данный документ 1-2 раза, 9,2% - делали это 3-5 раз, а 9,9% респондентов просматривают свою кредитную историю регулярно - минимум несколько раз в год. Как отметили специалисты, данный документ заемщики в большинстве случаев запрашивают, если хотят обеспечить свою финансовую безопасность или если возникают трудности с получением заемных средств в финансовых организациях.

По данным БКИ «Эквифакс», гендерное соотношение обращающихся к ним пользователей - 64% мужчин и 36% женщин. При этом основной категорией запрашивающих свои кредитную историю являются граждане в возрасте от 25 до 44 лет – их около 80%. Три четверти из всех клиентов БКИ имеют высшее образование, а две трети - состоят в браке.

Наибольшее количество обращений (суммарно - 67%) по поводу проверки кредитной истории зафиксировано от граждан 19 регионов Российской Федерации. Лидируют Москва (22% обращений из общего количества), Московская область (13%) и Санкт-Петербург (8%). На жителей Краснодарского, Красноярского, Пермского и Ставропольского краев, а также Башкортостана и Татарстана, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Кемеровской, Нижегородской, Иркутской и Ленинградской областей приходится в среднем по 3-5% обращений.

Михаил Грач