Продажа квартиры, в которой прописаны несовершеннолетние дети, зачастую становится проблемой для собственников. Как правильно продать такое жилье, разъяснил Верховный суд России, сообщает DEITA.RU.

Согласно правовым нормам согласие на сделку купли-продажи в подобных случаях дают органы опеки. Главное условие — в месячный срок необходимо приобрести другое равнозначное жилье и прописать в нем детей, чтобы несовершеннолетние не остались бомжами.

История, которая послужила поводом для вмешательства Верховного суда, заключается в том, что женщина — мать двоих детей — квартиру с разрешения опеки продала, а новую не купила. Более того, даже денег на счет не отложила, чтобы показать — деньги целы, квартира будет.

Опека обратилась в местный суд, который встал на сторону чиновников и вернул квартиру нерадивой матери и ее малолетним детям. Однако областной суд во время пересмотра дела опеке отказал, сославшись на то, что сделка купли-продажи законна.

Опеке ничего не оставалось, как идти в Верховный суд, который, рассмотрев материалы дела, иск органов удовлетворил.

Таким образом, при продаже квартиры или дома, где прописаны дети, необходимо либо сразу же приобрести жилье и прописать туда детей, либо деньги отложить и документально потвердеть, что вот они эти деньги, отложенные на квартиру несовершеннолетним.

Екатерина Лапкина