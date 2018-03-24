DEITA.RU представляет подборку 10 стран и городов, в которые можно полететь в апреле из Владивостока. Вы узнаете, какие будут траты на авиабилеты туда и обратно, что можно посмотреть, и сколько будет стоит проживание.

Примечание: указаны приблизительные цены на одного человека. Стоимость проживания указана в отеле 3* и отеле 5* за сутки. Данные от 23 марта 2018 года.

1. Шанхай, Китай

Авиабилеты: от 13 000 рублей.

Проживание: 3* - от 1300 рублей, 5* - от 3700 рублей.

Что посмотреть: погрузитесь в историю Китая, изучите небоскребы Шанхая, посетите гору Шэшань и насладитесь видами города на воде Чжуцзяцзяо.

2. Токио, Япония

Авиабилеты: от 17 500 рублей.

Проживание: 3* - от 1350 рублей, 5* - от 7300 рублей.

Что посмотреть: прогуляйтесь до Императорского дворца, повеселитесь в районе Гиндза, посетите театр кабуки и насладитесь японской кухней.

3. Сеул, Южная Корея

Авиабилеты: от 12 700 рублей.

Проживание: 3* - от 1200 рублей, 5* - от 3200 рублей.

Что посмотреть: небоскребы, храмы и дворцы. Полюбуйтесь на мост «Фонтан Радуги» и просто погуляйте по улочкам.

4. Бангкок, Таиланд

Авиабилеты: от 23 700 рублей.

Проживание: 3* - от 650 рублей, 5* - от 2600 рублей.

Что посмотреть: пройдитесь по Каосан роуд, посетите храм Изумрудного Будды и большой Королевский дворец и прикупите чего-нибудь на рынке Чатучак.

5. Сочи, Россия

Авиабилеты: от 23 900 рублей.

Проживание: 3* - от 1000 рублей, 5* - от 7900 рублей.

Что посмотреть: посетите сочинский Дендрарий, прогуляйтесь по парку Ривьера и набережной, съездите к Агурским водопадам и, конечно, наведайтесь в Олимпийский парк.

6. Мюнхен, Германия

Авиабилеты: от 30 000 рублей.

Проживание: 3* - от 5250 рублей, 5* - от 24 600 рублей.

Что посмотреть: погуляйте по городу, стартуя с площади Мариенплац, посетите Хофгартен, попробуйте традиционные немецкие колбаски и удостойте своим визитом прекрасные замки – Нойшванштайн и Нимфенбург.

7. Ларнака, Кипр

Авиабилеты: от 36 000 рублей.

Проживание: 3* - от 2400 рублей, 5* - от 4100 рублей.

Что посмотреть: попробуйте свежие оливки, «поймайте» самолет на пляже Маккензи и понаблюдайте за розовыми фламинго на озере Алики.

8. Фукуок, Вьетнам

Авиабилеты: от 37 900 рублей.

Проживание: 3* - от 1300 рублей, 5* - от 8500 рублей.

Что посмотреть: посетите фермы по выращиванию жемчуга, водопад Suoi Tranh, сходите на ночной рынок и посетите дворец Кау.

9. Сидней, Австралия

Авиабилеты: от 38 400 рублей.

Проживание: 3*- от 1280 рублей, 5* - от 8600 рублей.

Что посмотреть: сфотографируйтесь на фоне главной достопримечательности – Дома оперы. Прогуляйтесь по Коралевскому ботаническому саду, поймайте волну на пляже, пообнимайтесь с коалой и увидьте кенгуру.

10. Лима, Перу

Авиабилеты: от 95 300 рублей.

Проживание: 3* - от 860 рублей, 5* - от 7700 рублей.

Что посмотреть: обязательно изучите Старую Лиму, пройдитесь по кварталу Барранко, посетите Пачакамак и прогуляйтесь босиком по «Улице Босых» Аламеда-де-лос-Дескальсос.

Влада Золотова