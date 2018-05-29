Оператор "Такском" проанализировал продукты, которые являются наиболее популярными у россиян, сообщает DEITA.RU.

Так, в топ-5 товаров вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь.

Данные компании имеются в распоряжении газеты "Известия". Сообщается, что компания получает информацию от российских магазинов напрямую — через их онлайн-кассы.

Помимо этого, в апрельском топ-10 пищевой продукции оказались пиво, кондитерские изделия, молоко, конфеты, соки и нектары.

Ирина Петрова