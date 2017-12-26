"Deita.ru" представляет список 10 фуд-тенденций, которые ждут своего звездного часа в 2018 году.
1. Растительные продукты
Как Whole Foods, так и SFA предсказывают всплеск спроса на растительные продукты, особенно это касается молочки.
2. Цветы
Если вы потягиваете лавандовую комбучу и заказываете коктейли из свежих цветов в местном пабе, ожидайте увидеть намного больше этих ароматных цветочных вкусов в 2018 году. WF прогнозирует, что лаванда, гибискус, роза и особенно бузина будут наполнять пищу и напитки своим ароматом.
3. Грибы
Хрустальный шар Whole Foods предсказывает, что грибы будут всюду: от коктейлей и чаев до продуктов ухода за телом.
4. Ближневосточная еда
В то время как вы, возможно, недавно нашли свой любимый фалафель, подготовьте свои вкусовые рецепты для большего количества ближневосточной еды в новом году. SFA ожидает, что персидское, израильское, марокканское, сирийское и ливанское влияния поднимутся на вершину.
5. Воздушные закуски
Вероятно, мы будем есть то, что поджарилось, высушилось и сделалось хрустящим. Более здоровые альтернативы, например, овощи, также будут частью тенденции.
6. Рецепты с использованием стеблей и корней
Например, стебли брокколи и арбузная кожура - использование этих нечасто употребляемых продуктов для приготовления блюд будет крайне модным.
7. Порошки
SFA отмечает, что активированный древесный уголь получит статус суперпродукта за свои детоксифицирующие свойства и будет использоваться во всем: от пиццы до лимонада и мороженого.
8. Прозрачность
Помимо еды без ГМО, органической еды, справедливой торговли и взращиванию на пастбище, потребители больше, чем когда-либо, захотят знать, как выращивается и производится их еда.
9. Альтернативы сахару
Потребители продолжат искать альтернативные подсластители для более низкого гликемического воздействия и меньшего количества калорий. Сиропы, сделанные из фиников, сорго и даже якона станут новыми вариантами сладкого.
10. Традиционный хлеб
Пекари будут использовать зерна, молоть за день до выпечки, что улучшит качество хлеба, считает SFA.
Алина Калинина