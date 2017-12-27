Правительство РФ ужесточит ответственность за торговлю особо ценными животными в интернете, об этом Deita.ru сообщили в Минприроды России.

Вчера, 26 декабря, одобрены изменения в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за незаконную добычу и оборот водных биологических ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

Необходимость внесения данного изменения связана с массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете.

Глава Минприроды России Сергей Донской отметил, что существующий спрос на экзотических домашних животных в России стимулирует нелегальное изъятие диких, в том числе охраняемых животных, в азиатских странах и Африке.

Многие животные гибнут по дороге в Россию, тем самым ущерб увеличивается в несколько раз. Объём международного рынка редких видов и их дериватов оценивается в сумму более 20 миллиардов евро.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ устанавливают ответственность за незаконные приобретение или продажу с использованием СМИ или интернет особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов Красной книги РФ и видов, охраняемых в соответствии международными договорами. Ответственность распространяется на случаи торговли частей и дериватами данных видов.

Также в примечании данной уголовной стать предлагается определить величину и порядок исчисления ущерба. В частности, устанавливается, что крупный ущерб превышает 40 тысяч рублей, особо крупный – 120 тысяч.

Екатерина Лапкина