На основании данных государственной статистики за прошлый отчетный период сеть супермаркетов «Фреш 25» добилась преимущества над конкурентами и заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе среди предприятий, которые успешно работают на территории Российской Федерации.

Система сравнения и оценка основана на цифрах и фактах официальных финансовых отчетов предприятий в соответствии с EUROPEAN STANDARD RATING (Европейский стандарт рейтингования), который получил признание во многих странах мира. Такие достижения являются признаком высокого профессионализма руководителя предприятия и всей команды, что подтверждается экономическими показателями рейтинга.

В настоящее время ООО «Фреш 25» вошло число лучших по виду деятельности и представлено к номинации «Лидер отрасли – 2017».

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Торговая сеть «Фреш 25» – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами «Фреш 25» и «Радиус».

Супермаркеты «Фреш 25» расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети «Фреш 25» работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей, и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram@25frefh.

Екатерина Лапкина