За 9 месяцев прошедшего, 2017 года, товарооборот между Приморьем и Китаем увеличился на 14%, что в денежном эквиваленте составило почти 2,5 миллиарда долларов США, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко, "прежде всего, этот год в экономическом сотрудничестве Приморья и КНР отмечен ростом двустороннего товарооборота. Мы пока подвели итоги только за 9 месяцев и видим рост на 14%. В деньгах это почти 2,5 миллиарда долларов США".

Также глава региона отметил, что доля Китая в общем внешнеторговом обороте края составляет более пятидесяти процентов, а больше всего Приморье отправляет на экспорт в Китай рыбу, морепродукты, нефтепродукты и древесину. Андрей Тарасенко подчеркнул, что "В этом году мы стали поставлять соседям больше продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, нефтепродуктов, оборудования и транспортных средств. Сегодня в Приморье работает двести предприятий с участием средств компаний КНР.

Хорошие возможности сотрудничества с Китаем, по мнению врио губернатора, есть в рыбной отрасли: "С заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком мы обсуждали, в том числе, создание в Приморье аукционной площадки. Один из тех, кто заинтересовался проектом такого аукционного дома — Банк развития Китая, готовый вложить миллиард рублей".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что китайцы создадут в Приморье мощное и очень дорогое производство.

Таисия Масина















