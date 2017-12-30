Тело убитой 43-летней женщины найдено в селе Черниговка Приморского края, об этом «Deita.ru» сообщили в СУ СК России по региону.

Выяснилось, что убийцей оказалась ее 32-летняя подруга. Как позже призналась задержанная, они распивали спиртные напитки, когда возникла ссора. Подозреваемая стала душить соперницу, а затем убила ее ножом, нанеся удар в шею.

На данный момент возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что трагедией закончилась несдержанность мужа для молодой жены.

Таисия Масина