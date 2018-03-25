На Камчатке следователи возбудили дело по факту гибели трехлетнего ребенка от упавшей с гаража глыбы льда, сообщает DEITA.RU.

По данным краевого управления СК, трагедия произошла днем 25 марта на улице Войцешека в Петропавловске-Камчатском.

Девочка вместе с родителями была в районе гаражного кооператива, когда с козырька одного из гаражей на нее упала наледь. Ребенок умер до приезда "Скорой помощи".

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Идет расследование.

Виктор Бруевич