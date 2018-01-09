Многодетная мать скончалась в роддоме города Находка в Приморском крае, сообщает «Deita.ru».

Трагедия произошла через сутки после того, как женщина родила своего третьего ребенка. По словам врачей, роды 42-летней женщины прошли благополучно, на свет естественным путем появился здоровый малыш. Роженицу перевели в послеродовое отделение, никаких жалоб на самочувствие от нее не поступало.

Как рассказала одна из сотрудниц, смерть в роддоме - это всегда трагедия, однако не стоит торопиться с выводами и обвинять медицинский персонал в ошибке, лучше дать возможность следствию во всем спокойно разобраться.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало об уникальных малышах, выписанных из роддома в России.

Таисия Масина