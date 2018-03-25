25 Март 2018, 22:15
Трагедия в Кемерово: дети погибли в торгово-развлекательном центре
Четверо детей погибли в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе в Кемерово, сообщает DEITA.RU.
Очевидцы рассказали, что возгорание началось на четвертом этаже, где расположен контактный зоопарк. В данный момент дым от пожара виден из других районов города. Посетителей и работников торгового центра уже эвакуировали, некоторых госпитализировали. На пожаре задействовано более 200 пожарных.
Ранее в кемеровском СК сообщили, что при проведении спасательных работ в ТРЦ в детской комнате были обнаружены тела четверых детей — они отравились угарным газом.
Виктор Бруевич