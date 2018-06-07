Президент США Дональд Трамп смягчил приговор Элис Мари Джонсон, заключенной по делу, связанному с наркотиками, через неделю после того, как Ким Кардашьян попросила пересмотреть ее дело во время встречи с президентом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CNN.

Джонсон уже отбыла в тюрьме 21 год после вынесения пожизненного приговора.

Она была освобождена из тюрьмы.





«Госпожа Джонсон была образцовым заключенным в течение последних двух десятилетий. Несмотря на получение пожизненного приговора, Элис упорно трудилась, чтобы реабилитироваться в тюрьме, и выступала в качестве наставника для своих сокамерников», - заявили Белый дом.

«В то время как администрация всегда будет очень жесткой по отношению к преступности, считается, что те, кто заплатил свой долг обществу и упорно трудился, чтобы сделать себя лучше, находясь в тюрьме, заслуживают второго шанса», - говорится в заявлении.

Ким Кардашьян написала об освобождении в своем Twitter: «Лучшие новости!». И выразила благодарность Трампу и Джареду Кушнеру.

Алина Калинина