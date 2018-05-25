Не успел Пхеньян закрыть свой единственный ядерный полигон в Пхунгери, как Трамп заявил о том, что саммита КНДР – США в Сингапуре не будет, сообщает DEITA.RU.

Пока северные корейцы рассказывали на весь мир, что церемония демонтажа полигона показывает прозрачность в вопросе о прекращении ядерных испытаний, «ястребы» в окружении Трампа, видимо, продвигали стратегию отказа.

Вместе с тем, это уже не первая попытка свернуть встречу американского и северокорейского лидеров - ранее КНДР собиралось отменить встречу из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. Теперь сам хозяин Белого Дома свернул встречу с Ким Чен Ыном.

Как отмечают собеседники агентства, официальный Сеул пребывает в шоке – прежде всего организация американо-северокорейского диалога – это политическая «фишка» Мун Чжэ Ина, своеобразного архитектора мира на полуострове. Провал его политики грозит внутриполитическим кризисом в Республике Корея – реакционные силы и так недолюбливают Муна за его заигрывания с Севером. Российские эксперты наоборот заявляют о том, что в данном свете в межкорейском диалоге могут усилиться позиции Москвы и Пекина, несколько утраченные после инициатив Сеула и последней встречи лидеров двух Корей.

Стоит отметить, что наиболее скептически настроенные эксперты отмечали, что даже после встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына не стоит надеяться на наступление скорого мира на полуострове – это была уже третья попытка в новейшей истории нормализации отношений в регионе и все остальные заканчивались дальнейшей эскалацией конфликта.

Артем Андреев