Президент США не хочет пускать в Белый дом журналиста, написавшего книгу про него, сообщает "Deita.ru".

В своем Twitter он написал, что распорядился не пускать в Белый дом журналиста Майкла Вулфа, автора книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

Книга, основанная на воспоминаниях бывшего политического советника Белого дома Стивена Бэннона, должна поступить в продажу 9 января.

"Я много раз перекрывал автору этой книги проход в Белый дом. Я никогда с ним не разговаривал для книги. Книга полна лжи, неправильно понятого и ссылок на несуществующие источники", - написал президент в своем Twitter".

В книге Майкла Вулфа Бэннон критикует многие шаги Дональда Трампа.



Виктор Бруевич.