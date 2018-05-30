Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с лидером КНДР, несмотря на заявление ЦРУ, сообщает DEITA.RU.

По информации телекомпании NBC, он не отказался окончательно от планов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на заключение ЦРУ о том, что Пхеньян не намерен демонтировать свой ядерный потенциал в ближайшей перспективе.

По их словам, данный вывод содержится в секретном докладе ЦРУ, который был распространен среди сотрудников администрации за несколько дней до заявления президента США об отмене саммита с Ким Чен Ыном.

Напомним, встречу президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына изначально планировали провести 12 июня в Сингапуре



Ирина Петрова

