30 Май 2018, 09:40
Трамп не послушался ЦРУ и хочет встречи с лидером КНДР
Источник изображения: cdn3.img.ria.ru
Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с лидером КНДР, несмотря на заявление ЦРУ, сообщает DEITA.RU.
По информации телекомпании NBC, он не отказался окончательно от планов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на заключение ЦРУ о том, что Пхеньян не намерен демонтировать свой ядерный потенциал в ближайшей перспективе.
По их словам, данный вывод содержится в секретном докладе ЦРУ, который был распространен среди сотрудников администрации за несколько дней до заявления президента США об отмене саммита с Ким Чен Ыном.
Напомним, встречу президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына изначально планировали провести 12 июня в Сингапуре
Ирина Петрова