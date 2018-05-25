Северная Корея говорит, что Ким Чен Ын все еще готов встретиться с Дональдом Трампом «в любое время и в любом случае», после того как президент США резко отменил июньскую встречу, которая стала бы историческим событием, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CNN.

Ким Ке Гван, первый заместитель МИД КНДР, сказал в комментариях, опубликованных KCNA, что решение Трампа противоречит пожеланиям мирового сообщества мира на Корейском полуострове.

«Мы повторяем, что мы готовы встретиться в любое время и в любом случае», - сказал Ким, который уже много лет ведет переговоры с американскими коллегами.

«Я хотел бы сделать вывод о том, что заявление президента Трампа о саммите Северной Кореи и США - это решение, которое не соответствует пожеланиям тех, кто надеется на мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в мире».

Президент США Дональд Трамп отменил саммит в четверг в письме на имя Ким Чен Ына, ссылаясь на недавние враждебные комментарии высших чиновников Северной Кореи и обеспокоенность по поводу готовности Пхеньяна отказаться от своего ядерного оружия.

«Если и когда Ким Чен Ын примет участие в конструктивном диалоге и покажет конструктивные действия, я буду ждать», - сказал он в Белом доме после того, как письмо было отправлено.

В комментариях, опубликованных в пятницу KCNA, официальный представитель министерства иностранных дел Ким Ке Гван сказал, что «позорное» состояние отношений между двумя странами показало, насколько остро нужен саммит.

«Наш председатель сказал, что, если он встретится с президентом Трампом, это будет хорошее начало и он приложит все усилия, чтобы подготовиться к этому», - сказал Ким. Он отметил, что «односторонняя отмена» саммита администрацией США заставила Пхеньян «вновь задуматься» о своих недавних усилиях и о «правильности пути, который мы недавно выбрали».

Алина Калинина