Дональд Трамп сделал заявление об отношениях с Россией, сообщает «Deita.ru».

Он решил, что «Лучше сотрудничать с Россией» и отметил, что для США это было бы весьма выгодно, ведь без участия России решение некоторых международных вопросов невозможно.

При этом, как пишет RT, американский президент признал, что многое в политике Вашингтона может не устраивать российскую сторону: «Полагаю, что лучше сотрудничать с Россией. Это намного лучше, когда приходится иметь дело с Северной Кореей... Что я хочу сказать, так это то, что лучше сотрудничать с другими государствами».

Сотрудничество с другими странами, по словам Трампа, для Америки гораздо предпочтительнее: «Работать с другими странами, будь это Россия, Индия или другие государства по всему миру, — это хорошо, а не плохо».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина.

Таисия Масина